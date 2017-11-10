Kurtoğlu Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı

Haber: Alper KUTAY
KURTULUŞ Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıldönümü nedeniyle Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı tarafından da anıldı. Atatürk Anıtı’nda dün sabah gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından bir basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, “Bugün herkes Atatürk’te birleşme yoluna girmiştir. Hiç kimse Atatürk yolunda samimiyetsiz değildir. Atatürk, kimsenin özel mülkiyetinde değildir. Atatürk bütün milletindir, hatta bütün insanlığındır. Atatürk paylaşıldıkça büyüyor. Atatürk paylaşıldıkça, geleceğimizi yaratan büyük kuvvet kaynağı oluyor” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.