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Kurtoğlu Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı

Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan Vatan Partisi İlçe Başkanı Kurtoğlu, "Bugün Atatürk'e yanaşanlar, O'nu kalbimizden asla silemezler" dedi

Kurtoğlu Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı

Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan Vatan Partisi İlçe Başkanı Kurtoğlu, "Bugün Atatürk'e yanaşanlar, O'nu kalbimizden asla silemezler" dedi

10 Kasım 2017 Cuma 22:37
Kurtoğlu Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı
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Haber: Alper KUTAY

KURTULUŞ Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıldönümü nedeniyle Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı tarafından da anıldı. Atatürk Anıtı’nda dün sabah gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından bir basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, “Bugün herkes Atatürk’te birleşme yoluna girmiştir. Hiç kimse Atatürk yolunda samimiyetsiz değildir. Atatürk, kimsenin özel mülkiyetinde değildir. Atatürk bütün milletindir, hatta bütün insanlığındır. Atatürk paylaşıldıkça büyüyor. Atatürk paylaşıldıkça, geleceğimizi yaratan büyük kuvvet kaynağı oluyor” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk AnıtıVatan Partisi İlçe Başkanı KurtoğluAtatürk
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