Kurban Bayramı Alanya'da partilileri bir araya getirdi 

MÜBAREK Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz bugün ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da bayramlaşma heyecanı vardı. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da birlik ve beraberlik duyguları en üst düzeyde yaşanırken, siyasi partiler ilçe binalarında partilileriyle buluştu.

CHP BAYRAMLAŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe örgütü parti binasının altına kurulan çadırda bayramlaşmak için Alanya halkı ve partililerle buluştu. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ şehir dışı seyahati münasebetiyle törene katılamazken, Karadağı, başkan vekili olarak İrfan Akgün temsil etti. Akgün vermiş olduğu bayram mesajında eşit, adil ve barış dolu bir dünya vurgusu yaparak “Fırsat eşitliğinin sağlandığı barış ve huzur içerisinde bir Türkiye özlemiyle herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İYİ’LER BİR ARADAYDI

İyi Parti İlçe teşkilatında da bugün bayram heyecanı vardı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partilinin yer aldığı bayramlaşma töreni parti binasında gerçekleşti. Başkan Apaydın yapmış olduğu konuşmasında bayramın hayırlara vesile olmasını diledi ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladı.

YÜCEL DE MHP’DEYDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe teşkilatı parti binasının altında kurdukları çadırda vatandaş ve partilileriyle buluştu. Organize edilen bayramlaşma törenine MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılım sağladı.

ÇELİK ALANYA’YA GELDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe teşkilatında düzenlenen bayramlaşma törenine ilgi yoğun oldu. Törene Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de katılım sağladı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.