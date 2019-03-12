Kuracakları konuşulan partinin son paylaşımında dikkat çeken vurgu!

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kurulması beklenen Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Beka sorunu" vurgusu dikkat çekti.

Kuracakları konuşulan partinin son paylaşımında dikkat çeken vurgu!
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ABDULLAH Gül ve Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulacağı öne sürülen Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım daha yapıldı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

İstiklal Marşı'nın kabülünün 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Yeni Bir Parti, "Aziz Milletimizin bir daha İstiklal Marşı yazılmasına ihtiyaç duymaması ve beka sorunu yaşamaması için tüm tedbirleri alacağız. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

 "BEKA SORUNU" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Mesajda son günlerin popüler tartışma konularından biri haline gelen "Beka sorunu" ifadesine yer verilmesi dikkat çekti.

SUSKUNLUKLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan uzun süredir parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

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