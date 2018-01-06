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Kumluca MHP Kadın Kolları'nda görev değişimi

MHP Kumluca Kadın Kolları'nda Gamze Ülkan Memiş, görevini Tuğba Dalgıç'a devretti

Kumluca MHP Kadın Kolları'nda görev değişimi

MHP Kumluca Kadın Kolları'nda Gamze Ülkan Memiş, görevini Tuğba Dalgıç'a devretti

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:41
Kumluca MHP Kadın Kolları'nda görev değişimi
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MHP Kumluca Kadın Kolları Başkanı Gamze Ülkan Memiş, kişisel sebeplerden dolayı bıraktığı görevini MHP ilçe binasında düzenlenen devir teslim töreniyle Tuğba Dalgıç'a devretti. Törene MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Kumluca Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Ulutaş ve çok sayıda partili katıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer, "Salondaki manzaraya bakıyorum da 'dağıldı', 'ayrıldılar' denilen bir dönemde çoluk çocuk herkes burada. Çocuk sesleriyle salonumuz cıvıl cıvıl olmuş. Bu muhteşem manzarayı görüntüleyip, il başkanımıza ve partimizin yetkili kurullarına attım. Bu bir demokrasi biçimidir. Partimizle uyum sağlayamayan, bu ülkenin bekası için nerede duracağını, nasıl tavır alacağını bilemeyenler tek tek partimizden ayrılıyor. Efsane liderimiz, başbuğumuzun örnek siyasetini benimseyen liderimiz Devlet Bahçeli için kişiler değil, ülkemizin geleceği, yarınları ve bugünün çocukları, gençlerinin yarınları önemlidir. Bunu yaşadıkça anlayacağız. Sonuna kadar liderimizin arkasındayız" dedi.

Yıldız Aslıhan Dinçer, "Kumluca Kadın Kolları Başkanımız Gamze Ülkan Memiş, o kadar sağlık problemleri varken özveriyle çalıştı. Ama zorlanmaya başladı. Verimli olamadığını söyledi. Biz de fazla zorlamadık. Yeni görevi devir alacak arkadaşımız Tuğba Dalgıç'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, "Gamze hanıma görevini çok başarılı şekilde ifa ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Gamze hanım yönetim kurulu üyemiz partimizde görevine devam edecek. Sağlık sorunları yaşıyor. Allah acil şifalar versin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Tuğba Dalgıç arkadaşımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Gamze Ülkan Memiş, "Her zaman partimizin ve davamızın emrindeyim. Sağlık sorunlarımız nedeniyle kadın kolları başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Partimde yönetim kurulu üyesi olarak kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Tuğba Dalgıç da "Önümüzdeki önemli süreçte omuzlarımdaki yükün ağırlığının bilincindeyim. Ama davamızı en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPKumlucaGamze Ülkan Memiş
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