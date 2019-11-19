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Kumbul’dan zehir zemberek sözler: ‘Antalya’nın yakasından düş Türel!’

Başkan Kumbul, eleştiri oklarını eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e çevirdi

POLİTİKA 19.11.2019, 19:07 19.11.2019, 19:19
Kumbul’dan zehir zemberek sözler: ‘Antalya’nın yakasından düş Türel!’
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CHP ANTALYA İl Başkanlığı’ndan “Antalya’nın kalbine hançer saplayanlara cevabımızdır” başlığı altında yapılan açıklamanın hedefinde eski Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel vardı. Sert eleştirilerin yer aldığı açıklamada yerel seçimlere dikkat çekilirken “Sandıkta gereken cevabı almıştı aslında ama demek ki yetmemiş” dendi ve şu ifadelere yer verildi: 
‘HALA DERS ALMAMIŞA BENZİYOR’
“Menderes Türel, 31 Mart’ta yaşadığı şokun etkisinden hala kurtulamamışa benziyor. ‘Yaptım, oldu, bitti’ anlayışına karşı Antalyalılar kendisine sandıkta cevabını vermiş, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent sloganıyla yola çıkan Muhittin Böcek’i, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na taşımıştır. Seçim süreci ve daha öncesinde, Türel döneminde Antalya’nın nasıl bir borç bataklığına sürüklendiğini, yandaşların nasıl kayırıldığını, kamu kaynaklarının yok yere nasıl tüketildiğini, Antalya’nın doğasını olumsuz yönde etkileyecek çılgın projelerin neden olmaması gerektiğini defalarca kez uzmanların ve meslek odalarının görüşleriyle birlikte dile getirmiştik. Eleştirilerimize kulağını tıkayarak bildiğini okuyan Türel’e en güzel cevabı Antalya halkı vermiştir. Ancak Türel hala bir ders almamışa benziyor.
‘YANDAŞ FİRMALARA İHALE EDİLDİ’
Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından adrese teslim bir şekilde ihaleye çıkartılan Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili olarak, mülkiye müfettişleri tarafından Özel Teftiş Raporu hazırlandığını basından öğrendik. Raporda sahildeki tüm işletmelerin ruhsatlarının geçersiz olduğu, ihale şartnamesinde belirlenen bedelin doğru olmadığı ifade edilerek Konyaaltı Sahil İhalesi’nin iptali istendi. Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili eleştirilerimizi tekrar hatırlatacak olursak, Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili yapılan yap-işlet-devret modelli ihalelere kimse katılmayınca, Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketi ANTEPE A.Ş aracılığıyla sahil düzenlemesini, ticari üniteleri ve büfeleri yapmıştı. Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında inşa edilen büfeler ve ticari üniteler kiraya verilmek üzere adrese teslim bir ihale ile 'Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür’ ifadeleriyle gündeme gelen ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadına ait olan ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen Alkoçlar Turizm ve Senantalya Turizm şirketi ortaklığına verilmişti.
‘YILLIK GELİRİ YAKLAŞIK 20 MİLYON TL’
Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir ihale şartnamesi ile ihaleyi kazanan yandaş firma, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri 8 yıl süreyle işletme hakkını elde etmişti. İhaleyi alan firmaların yıllık yaklaşık 20 milyon TL gelir elde edeceğini düşünürsek ve tüm bunların üzerine müfettişin raporunu eklersek kamunun nasıl zarara uğratıldığı ortadadır.  
‘ANTALYA BŞB 7 MİLYON TL ZARAR ETTİ’
Konyaaltı Sahil Projesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 254 Milyon TL olmuştur ve belediye 8 ayda 7 Milyon TL zarar etmiştir. Baştan yanlış yapılan, hiçbir kamu yararı gözetilmeden ihaleye çıkarılan sahil projesi her yıl bu rakamı katlayarak zarar edecektir. Türel’in bu raporun üzerine pişkin bir şekilde cevap vermesi, müfettişin raporunu küçümsemesi nasıl bir ruh hali içinde olduğunun göstergesidir. Antalya’nın kamusal değerlerini ve kaynaklarını yandaşlara çekmemesi için kendisine karşı sıkı bir şekilde muhalefet etmiştik. Geldiğimiz noktada kimin haklı olduğunu, kendisi dışında bütün kamuoyu görmektedir.
‘YANDAŞLARLA YÜRÜME DÖNEMİ SONA ERDİ’
Antalya’da artık yandaşlarla yürüme dönemi sona ermiştir. Buna alışsa iyi olacak.
‘ÇILGIN BOĞAÇAY DOĞAYI KATLETMEKTEDİR’
Diğer yandan basına yansıyan haberlerde, Konyaaltı sahilinde kıyı erozyonu nedeniyle, 10 ayda yaklaşık 1 hektar kumsal alanın yok olduğu belirtiliyor. Kıyı erozyonuna bölgedeki kum, taş ocaklarının ve Türel’in çılgın Boğaçayı Projesi’nin neden olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Boğaçayı Projesi’nde denizi içeriye almanın ve akarsuların taşıyarak getirdiği rüsubatın sahile ulaşmasına engel olmanın kıyı erozyonuna (kumsal kaybına) neden olacağını daha önce defalarca kez vurgulamıştık. Uzmanların verdiği bilgiye göre; bahsi geçen bölgede dökülen betonlar sebebiyle, lagün oluşmuştur ve kurak mevsimde sucul bitkilerin her tarafı sarmış, dipte çamur meydana gelmiş ve hidrojen sülfür nedeniyle koku oluşmuş göletteki suda oksijen dengesi bozulmuştur. Kıyı erozyonuna sebep olan bu gölet, 6.5 kilometrelik dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni tehdit etmektedir. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kurulan bilim kurulu eşliğinde projenin yaratmış olduğu zararı en aza indirmek için gerekli çalışmalara başlanmıştır. 
‘KAMU 143 MİLYON TL ZARARA UĞRATILMIŞTIR’
Boğaçayı Projesi mali olarak da büyük bir zarara neden olmaktadır. Boğaçayı Projesi’nin maliyeti 131 Milyon TL’dir. Bölgenin bakımı için Büyükşehir Belediyemiz 8 aylık süreçte 12 Milyon TL harcamak zorunda kalmıştır.
‘ELİNİ ANTALYA’NIN ÜZERİNDEN ÇEK TÜREL’
Tüm bunları alt alta üst üste getirdiğimizde, Türel’in hesapsız kitapsız çılgın projelerin Antalya’ya nasıl yaralar açtığını görmekteyiz. Antalya’ya yeteri kadar zarar veren Türel’in artık bu işlerle uğraşmamasını, emekliliğinin tadını çıkarmasını öneriyoruz.”

#Antalya #Kumbul #Başkan Kumbul #ESKİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı #menderes türel
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