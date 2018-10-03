Kumbul: 'Ekonomi karanlığa teslim'

İKTİDAR krizi yok saymaya devam ederken elektriğe yüzde 8, doğalgaza ise yüzde 9 zam geldi. TUİK verilerine göre enflasyon fiyatları, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 24,52 olurken, Üretici Fiyat Endeksi 46,15 oldu. Antalya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Sonuçta iktidar, enflasyonda da başladığı yere geri dönmüştür. İktidar, krizi görmezden gelmekte, krizi teşhis edemediğinden tedavi de uygulayamamaktadır. Bu güne kadar atılan adımlar, hiçbir soruna çare olabilecek kapsam ve nitelikte değildir” ifadelerini kullandı.

MANZARA KÖTÜYE GİDİYOR

Zaten ağır bir dolaylı vergi yükü altında ezilen vatandaşların, alım gücünün enflasyonla iyice düştüğünün altını çizen Kumbul, “Tüketici fiyatları (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 artarak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Üretici fiyatlarında (ÜFE) ise durum daha da vahim. ÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 arttı. Üretici fiyat enflasyonu önümüzdeki aylarda kaçınılmaz olarak tüketici fiyatlarına yansıyacak ve 90’lardaki kötü manzaraya geri dönülecek gibi duruyor. Enflasyon da bir tür vergidir; vatandaşın alım gücünü azaltır. Üstelik resmi istatistikler sokaktaki gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Örneğin, mutfak harcamalarındaki fiyat artışı yüzde 50’nin üzerindedir. Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2017 yılı giderlerine ilişkini denetim raporunu yayımladı. Rapora göre Saray, günde 1.8 milyondan fazla para harcandı. Bu ülkedeki vatandaşların hakkına giriliyor. Ekonomi bu durumdayken saraya yapılan bu israfı kabul etmiyoruz” diye kaydetti.

KUMBUL: “AKP’NİN MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR”

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamma değinen Kumbul, “Türkiye doğalgazı yurt dışından alıyor ve dolarla ödeme yapıyor. Yıllarca ekonomi başarısı naraları atan AKP’nin maskesi düşmüştür. Önümüz kış, vatandaşın enerjiye ihtiyacı var Hükümet yeni vergiler koydukça, yeni zamlar yaptıkça vatandaşlarımız hem eziliyor hem de fakirleşiyor. Birçok dar gelirli ve yoksul aile giderek artan geçim sıkıntısı içinde elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanırken yapılan zamlar bu kesimi daha fazla zorlayacaktır” şeklinde konuştu

ZAM YAPMAYA DEVAM EDECEKLER

Ekonominin karanlığa teslim olduğunun altını çizen Kumbul, “Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı tamamen özelleştirilmiş ve serbestleştirilmiştir. Enerji üretimi ve tüketimini yönetemeyenler, işin kolayına kaçarak zam yapmaya devam edeceklerdir. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarını doğrudan etkileyecek bu zamlar, günümüzde temel insan hakları kapsamında sayılan enerji kullanım hakkını da büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Ekonomimiz karanlığa teslim olurken, bundan nasibini alan sektörler işçi çıkarmaya başlayacaklardır” sözlerine yer verdi.