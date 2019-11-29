Kumbul'dan Alanya'da önemli açıklamalar: 'Genelden yerele iktidara yürüyoruz'

Ceren ŞAHİN

CUMHURİYET Halk Partisi Alanya ilçe örgütünün dayanışma yemeği geniş bir katılımla Gold City'de gerçekleşti. Organizasyona Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı. Açılış konuşması CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ tarafından gerçekleştirilirken, Karadağ'ın ardından vekil Özer misafirlere seslendi. Özer yerel seçimlerde yakalanan başarıya dikkat çekerek iktidara işaret etti. CHP'nin halktan aldığı destek ve Türkiye konjonktüründe esen rüzgarla birlikte iktidara yürüdüğünü ifade eden Özer "Ülkeyi güzel günler bekliyor" dedi. Özer'in ardından kürsüde yerini alan İl Başkanı Kumbul da örgütlü mücadelenin kazandırdığını vurguladı ve "CHP bundan sonra sokakta olacak" diyerek genelde yerele dek halka dokunacak bir yönetim anlayışına işaret etti. Yapılan protokol konuşmalarının ardından misafirler sahne alacak sanatçılarla baş başa bırakıldı ve dayanışma eğlencesi gecenin ilerleyen dakikalarına dek keyifle devam etti.