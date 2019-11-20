banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

"Külliye'ye giden CHP'li" partiyi karıştırdı! İnce'den hodri meydan

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında, CHP'li bir ismin partisinin genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı'nın da bu isme destek olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi.

POLİTİKA 20.11.2019, 13:52
"Külliye'ye giden CHP'li" partiyi karıştırdı! İnce'den hodri meydan
banner404

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.

İLK TEPKİ İNCE'DEN GELDİ

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'den önemli bir isim Erdoğan'la Saray'da görüştü" şeklindeki iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BU KİŞİ ORTAYA ÇIKMALIDIR"

İnce, "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP'ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.Turan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle; Saray'a yakın olan haber kaynağım: "Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber." dedi. "Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?" dedim. Haber kaynağım ısrar ederek: "Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!" dedi ve anlattı: "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin 'Saray' bizim 'Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı. CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler. Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

"SENİN CHP GENEL BAŞKANI OLMAN GEREKİR"

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona: " Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir." dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder "Engellerim var" şeklinde cevap verdiği ifade edildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise: "Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor. Şimdi "Kim bu önemli CHP'li?" diye soracaksınız değil mi? Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum. Türk siyasetinde farklı ve ilginç gelişmeler olduğunu göstermesi bakımından bu olay bana çok önemli geldi. Anladığım kadarıyla CHP'de sular bulandırılmak isteniyor! CHP, muhtemel bir erken seçim öncesi, yıpranmamak için, her türlü önlemi almalıdır. Peki, bu nasıl olmalı? Akıl vermek ne haddime? CHP'deki kurt politikacılara bunu ben öğretecek değilim tabii ki!

#Sözcü Gazetesi #Rahmi Turan #CHP #Erdoğan #muharrem ince
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:34
Öğle 12:48
İkindi 15:29
Akşam 17:52
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545