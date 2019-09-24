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Kulisleri hareketlendiren iddiaya Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdiği yönündeki iddia için "Bu iddialar doğru değil. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 24.09.2019, 10:11
Kulisleri hareketlendiren iddiaya Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
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HÜRRİYET gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile anlaştığı yönünde bir iddia ortaya attı.Ankara kulislerinde büyük ses getiren iddianın yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiayı bugünkü yazısında tekrar gündeme getiren Selvi'yi arayarak, "Bu iddialar doğru değil. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Kendisiyle yararlı bir görüşme yaptım. CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bundan sonraki tartışmalara da ışık tutacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'e bir söz verip vermediğini sordum. 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil' karşılığını verdi.

"AÇIK VE SAMİMİ KONUŞTU"

Cumhurbaşkanı adaylığı için ne Abdullah Gül'e ne de başka bir isme söz vermediğini, kimseyle bir anlaşmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bunları söylerken oldukça netti. Bir şeyler gizliyor havasında değildi. Açık ve samimi olarak konuştu.

"OTURUR KONUŞURUZ"

'Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Sayın Abdullah Gül'e söz verdiğiniz söyleniyor' dedim. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan konuştu. 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dahi değiliz. Yani ortada ne seçim süreci var ne de bu konuyla ilgili bir çalışma. Ama zaman zaman insanlar gazetelerde, televizyonlarda aday olacaklarını açıklıyorlar. Siz nasıl izliyorsanız biz de öyle izliyoruz. Öte yandan bu konuda karar vermek tek başına benim yetkimde de değil. Malum, bizim kurumsal kimliğimiz oldukça güçlü. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız' dedi."

#CHP Lideri #kemal kılıçdaroğlu #abdullah gül
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