Kulis: Ahmet Davutoğlu yeni parti için Anadolu turuna çıkıyor

DAVUTOĞLU'NUN en yakınındaki isim Selçuk Özdağ, Anadolu turlarına ve nabız tutmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçları ve içinde bulunulan siyasi şartlara ilişkin yayımladığı 'manifesto' ile kendisini ve partiyi eleştiren eski Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na partisinin son Kızılcahamam Kampı’ndaki sert sözlerle kapıyı kapatmış görünüyor. Bu durum, Kızılcahamam Kampı’na buradan çıkacak mesajlara kilitlenen Davutoğlu ve ekibi için bir yol ayrımı olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Eleştirilerinin, dikkate alınarak etekteki taşların dökülmesini ve partinin güçlü bir biçimde yoluna devam etmesini öncelikli bir yol olarak düşünen Davutoğlu ve ekibinin, Kamptan çıkan mesaj üzerine ikinci bir formül olarak bekletilen partileşmede elini çabuk tutacağı ifade ediliyor.

Özdağ, Anadolu turunun öncüsü

Kulislerde, Davutoğlu’nun kısa bir süre sonra Anadolu turuna başlayacağı ifade ediliyor. Davutoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı, AKP eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise öncü ekip olarak yollara düşmüş bulunuyor. Kulislerde, Davutoğlu’nun şu an yanında, eski il başkanı, milletvekili, akademisyen, iş adamı, muhafazakar kitle örgütlerinden 100 kişi olduğu belirtiliyor. Anadolu turunu gerçekleştiren Selçuk Özdağ, Turkiyegundemi.com'a konuştu. Özdağ, “Öyle bir noktadayız ki susmak ihanettir. Konuşmak en azından yarın biz görevimizi yaptık rahatlık ve huzurunu verir. Söz zamanında söylenirse değerlidir, işte bu an, o andır” dedi.

İŞTE AHMET DAVUTOĞLU'NUN MANİFESTOSU

“Eleştiriden korkmamak lazım”

“Eleştiriden korkmamak lazım” diyen Özdağ, Davutoğlu’na ağır sözlerle yüklenenlere de dikkat çekti ve “Davutoğlu'na saldıranlar arasında, AK Partiye hizmet ve entelektüel kalite ve kalibre bakımından Davutoğlu ile yarışabilecek tek bir kişi çıkar mı? Dedikodu ve küfür yazarlığının ötesine geçmiş kaç kişi var? Bugüne kadar AK Partiye faydalı olacak ne yaptılar? Bir kişiyi parlatmak için geriye kalan herkese hakaret etmek, aşağılamak mı gerekir? İnsan kendi meziyet ve yetenekleri ile büyür, başkalarının pohpohlamaları ile değil” diye konuştu. Özdağ, TürkiyeGündemi’nin, kulislerde, “Davutoğlu ekibinde genel başkan yardımcısı olduğunuz söyleniyor” sorusuna, sözlü değil gülerek yanıt verdi. Kulislerde, Davutoğlu’nun şu anda yakın çalışma ekibinin 100 kişiden oluştuğu belirtiliyor. AKP örgütünde bir dönem önemli görevler yapanlar, eski bakan ve milletvekilleri, sivil kitle örgütleri ve iş adamları çalışmaları birlikte yürütüyor.

Hülya Karabağlı / TurkiyeGundemi.com ÖZEL HABER