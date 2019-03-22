Kritik zirve sonrasında Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı sonrasında ortak açıklama yapıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik zirve sonrasında Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli çağrı
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İŞTE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamadan satır başları:

Dış politikasını insani değerler üzerine koyan bir ülke ve İİT Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde birlikte ele alalım ve mücadele edelim. Küresel barışı tehdit eden bu belayı ancak diyalogla azaltabiliriz. Bugünkü toplantıda gerekli adımların atılması için İİT bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik.

Ev sahibi yaptığımız toplantının bu alanda atılacak somut adımlar için milat olmasını temenni ediyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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