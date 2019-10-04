Kritik isimden Ali Babacan'a yeşil ışık: Seve seve destek veririm

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden eski bakan Ali Babacan'la hereket ettiği iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç dikkat çekici açıklamalar yaptı. Haşim Kılıç, Ali Babacan'ın kurması beklenen partide yer alacak isimlerin, parti tüzüğü ve programının ilkeleriyle paralellik arz etmesi ve kendisinden katkı beklenmesi halinde yeni partiye seve seve katkı vereceğini söyledi.

"NETLEŞMİŞ BİR DURUM YOK"

Independent Türkçe'nin "Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı partide birlikte hareket ettiğiniz bir süredir konuşuluyor. Siyasete atılıyor musunuz artık?" sorusuna yanıt veren Haşim Kılıç, "O arkadaşların çalışmalarıyla ilgili çok fazla müdafiliğim yok. Ama arkadaşlar çalışıyorlar. Parti kurma konusunda kararlı bir duruşları var. Ama partinin kurucuları kimler olacak, tüzüğü, programı nasıl olacak gibi konular henüz konuşulmuyor. Netleşmiş bir durum yok." şeklinde konuştu.,

"NETLEŞMİŞ BİR YOL HARİTASI YOK"

Yeni partinin tüzüğü ve programın kendisinin içinde olduğu bir ekip tarafından hazırlanacağı iddiasıyla ilgili konuşan Kılıç,"Ekimin sonuna doğru böyle bir irade ortaya çıkarsa kurucu olacağına inanılan arkadaşlar çağrılıp "Buyurun, tüzük ve programı netleştirelim" şeklinde bir öneri getirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda netleşmiş bir yol haritası yok." ifadelerini kullandı.

"KATKI BEKLENİRSE SEVE SEVE KATKI VERİRİM"

Yeni partinin içinde olduğuna dair iddialara da yanıt veren Kılıç, "Takvime bağlı, gelişmelere bağlı. Bakıp göreceğiz. Kurucu heyet, partinin tüzüğü ve programı benim ilkelerimle paralellik arz ederse ve benden bir katkı beklenirse seve seve katkı veririm tabi. Böyle bir niyet var tabi. Ama netleşmiş bir şey yok. Arkadaşların çalışmaları, görüşmeleri sürüyor." dedi.