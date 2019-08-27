banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Kritik görüşmenin ardından Rus bakandan İdlib açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaların zorluklara rağmen uygulandığına dikkati çekerek, "Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi

POLİTİKA 27.08.2019, 21:15 27.08.2019, 22:02 Enes Subaşı
Kritik görüşmenin ardından Rus bakandan İdlib açıklaması
banner404

ŞOYGU, başkent Moskova'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından  gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
 
Türkiye ve Rusya arasında İdlib konulu anlaşmaların devam ettiğini  hatırlatan Şoygu, "İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor ancak bazı  zorluklar var." ifadesinin kullandı.
Şoygu, Rus ve Türk ordularının İdlib'de ortak devriye yaptığını  vurgulayarak, "Türk devriyeleri çatışmasızlık bölgesinin içinde, bizim  devriyelerimiz çatışmasızlık bölgesinin dışında ancak çatışmasızlık bölgesinin  güneyinden gelen saldırılara seyirci kalamazdık, bu nedenle Türk  meslektaşlarımızı attığımız ve atacağımız adımlar hakkında bilgilendirdik." diye  konuştu.
 
Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki  durumun normalleşmesini umduklarına işaret eden Şoygu, "Umarım İdlib'de durum  şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.

#Rusya Savunma Bakanı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545