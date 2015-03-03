Köseoğlu ve Hancı TBMM’de

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Alanya’daki önemli simalarından, 2011 Genel Seçimleri’nde Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serdar Köseoğlu ile bir dönem Alanya Belediye Meclisi’nde görev yapan Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Ali Hancı, bugün Ankara’ya giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temaslarda bulundu. CHP’nin popüler simalarından biri olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi makam odasında ziyaret edip CHP Grup Toplantısı’nı da izleyen ikilinin yarın da CHP Genel Başkanı Kemal Klılıçdaroğlu ile görüşecekleri öğrenildi.