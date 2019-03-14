Koray Aydın yarın Alanya'da

Haber: ALPER KUTAY

BUGÜN Antalya’ya gelen ve çok sayıda programa katılan Aydın, yarın da öğle saatlerinde İyi Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret edip basın toplantısı düzenleyecek. Aydın daha sonra ise beraberinde İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve Millet İttifakı meclis üyesi adaylarıyla Alanya’da bulunan meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Aydın son olarak ise saat 19.30’da geçtiğimiz hafta sonu Çevreyolu’nda açılışı gerçekleştirilen Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililere hitap edecek.