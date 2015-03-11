‘Koordinatörün atanma şekli yanlış’

11 Mart 2015 Çarşamba 14:36
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Şengül Yeşildal başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerinin tam kadro hazır bulunduğu toplantıya ayrıca CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Mevlüt Güven ile Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de katıldı. Basın mensuplarına gündemi değerlendiren Belediye Meclis Üyesi Avukat Erdoğan Toktaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in kişiliği veya yapacağı çalışmalara herhangi bir itirazlarının olmadığını, fakat görevinin yasal dayanağının bulunmadığını ve Alanya’ya koordinatör ve yardımcısının atanma şeklinin yanlış olduğunu belirtti.
‘DAVAYI CHP DEĞİL AVUKATLAR AÇTI’
CHP’nin Büyükşehir Koordinatörlüğü biriminin kaldırılmasına yönelik bir dava açmadığını belirten Toktaş, “Davayı açan CHP değil, 4 avukat ve 1 gazeteci arkadaşımızdır. Koordinatörlüğün iptali için Antalya İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açılmıştır, mahkeme de bunu reddetmiştir. Büyükşehir Yasası’na göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçeler arası hizmet koordinasyonunu yapmakla mükelleftir. Bu koordinasyon işini Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir üyesi ya da kamu personeli yapar. Demek ki Alanya Koordinatörü ya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, ya da kamu personeli olacak. Bu duruma göre Hüseyin Güney’in atanması yanlıştır. Takdir kamuoyunundur” dedi.
HAL İŞGALİYESİNE ZAM YAPILDI
Bir diğer Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Alanya ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Meclisi'nde gündeme gelen ve oybirliğiyle kabul edilen Alanya Toptancı Hali işgaliyelerine ve yer ücretlerine yapılan zam hakkında bilgi veren Demirci, "Bir kaç ay önce hallerin ücretlendirilmesine Büyükşehir tarafından zam yapılmıştı. Bu konuya itiraz gelmesi üzerine konu yeniden meclise getirildi. Yapılan zamla ilgili biz CHP grubu olarak ‘hayır’ oyu kullandık ama karar AKP ve MHP’nin ‘evet’ oylarıyla kabul edildi” diye konuştu.
YENİ ÇEVREYOLU’NA HAZIRLIK VAR
İmarla ilgili alınan kararlar hakkında da bilgi veren Demirci, "Alanya Belediye Meclisi’nde kabul edilen İmar konusu Büyükşehir’e iletildi. Bu imar Avsallar bölgesi hariç olmak üzere bütün beldelere ciddi düzenlemeler getiriyor. Özellikle yeni çevreyolunun açılabilmesi için Kestel ve Mahmutlar’da acil bir planlama oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili Alanya Belediyesi’nin hazırladığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonları Büyükşehir Meclisi’ne sunuldu. Büyükşehir de bunu İmar Komisyonu’na havale etti. Kısa süre sonra bu konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz” dedi.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 13:43