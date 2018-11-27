Konaklı esnafını dinledi

ESNAFIN sorunlarını dinleyip en kısa zamanda çözüm sözü veren Başkan Yücel, bu arada Alanya Belediyesi’nin Sugözü Mahallesi’nde 15 metrelik imar yolunu hizmete açtığını söyledi. Kuzey Alanya’da Bektaş, Sugözü, Hacımehmetli, Hasbahçe ve Tepe Mahallesi’nde imar yollarını açarak bölge sakinlerini rahatlatan Alanya Belediyesi, son olarak Sugözü Mahallesi’nde 15 metre imar yolunu hizmete sundu. Kuzey Alanya’yı ulaşım, trafik ve diğer yatırımlarda bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Başkan Yücel “Daha önce Tepe Mahallesi dahil, bölgede ciddi anlamda bir yol çalışması yaptık. Yeni açılan imar yolları ile bölgedeki mahalleler birbirine bağlandı. Hasbahçe’den çıkan bir vatandaş için birden fazla yol alternatifi oluşturduk. 15 metrelik imar yolununun Sugözü’nden Tepe yoluna bağlantısını yaptık. Güney tarafında ise mevcut Sugözü Mezarlığı ve Hasbahçe Mahallesi’ne bağladık. Böylelikle ulaşım çeşitliği sağlanarak tek alternatifli bir ulaşım sistemi tarihe karışmış oldu” dedi.