Komşuda yerel seçim heyecanı

CHP'DE belediye başkan aday adaylığı için 6 isim başvuru yaparken, Ak Parti'de süreç kasım ayı içerisinde başlayacak. MHP sessizliğini korurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haftasonu Anamur ziyareti sırasında 'Antalya ve Mersin dahil olmak üzere tüm Türkiye'de belediye başkan adayı çıkaracağız' demişti.

CHP'DE 6 İSİM YARIŞACAK

Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) belediye başkan aday adaylığı için başvuru trafiği yaşandı. İlk olarak Diş Hekimi Murat Özçelik'in adaylık dosyasını teslim etmesinin ardından Ziraat Mühendisi Hidayet Bilgiç, Avukat Yavuz Çelik ve eski belediye başkanı Ali Güzel adaylık dosyalarını İlçe Başkanı Ömer Güven'e teslim ettiler. Bunun yanısıra memur statüsünde bulunan Selçuk Özdemir ile Mehmet Ali Yılmaz'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirleyeceği takvimi bekleyecekleri ifade edildi. Bu anlamda CHP Gazipaşa Örgütü tarafından yapılacak olan önseçimde 6 isim yarışacak.

MECLİS ÜYELİĞİNE YOĞUN TALEP

CHP'de Belediye Başkan Aday Adaylığı'nın yanısıra meclis üyeliği içinde taleplerin çok olduğu aktarıldı. Başvuru süreci boyunca CHP'de yaklaşık 25 kişinin meclis üyeliği için başvuru yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP'den meclis üyeliğine talip olan isimler arasında Büyükakça Zeytincilik sahibi Zafer Tan, Avukat Ali Akyol, Ergün Sönmez, Durmuş Ali Töker, Avukat Onur Demir, Mali Müşavir Ulaş Sarıtaş ve Servet Akgül'ün yer aldığı öğrenildi. Meclis üyeliği için aday adaylarının daha da artabileceği, dosyalarını teslim etmeyen isimlerin yer aldığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. Bunun yanında 26 Ekim'e kadar uzatılan başvuru sürecinde Belediye Başkan Aday Adaylığı için sürpriz bir ismin çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak süreç sonrası CHP'de kasım ayı içerisinde sandık koyulacak. Yapılan önseçimde sandıktan çıkan isim CHP Gazipaşa Belediye Başkan Adayı olarak sahaya inecek.

AK PARTİ'DE SÜREÇ KASIMDA BAŞLAYACAK

Ak Parti'de ise 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayı belirlemek adına çalışmalar kasım ayı içerisinde başlayacak. Gazipaşa'da belediye başkan aday adaylığı için en çok konuşulan isim ise mevcut Belediye Başkanı Adil Çelik olarak görülüyor. Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz'ın belediye başkan aday adayı olarak başka bir ismi istediği, bu anlamda yönetimi ile de sorunlar yaşayarak, yönetimden istifaların gerçekleşmesi, bu bilgileri doğrular nitelikte oldu. Söz konusu aday belirsizliği içerisinde Adil Çelik'e rakip olarak, Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça ve emekli Halk Eğitim Müdürü Ali Doğan'ın da aday olabilecekleri konuşuluyor. Kasım ayı içerisinde yapılacak kamuoyu yoklamasının ardından aralık ayı içerisinde Ak Parti Belediye Başkan Adayı'nın belirleneceği ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İYİ PARTİ'DE YÜKSEL SESLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftasonu Anamur'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde 'Antalya ve Mersin dahil olmak üzere tüm Türkiye'de belediye başkan adayı çıkaracağız' dedi. Açıklamanın ardından gözler, Gazipaşa kamuoyunda ve İYİ Parti tabanında İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak konuşulan Mehmet Yüksel'e döndü. Yüksel'in Genel Başkan Meral Akşener'den bir yeşil ışık alıp almadığı, adaylık için bir adım atıp atmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Yüksel, "Henüz adaylık ile ilgili bir kararımız yok. Ancak İYİ Parti olarak belediye başkan adayı çıkartacağız. 2019 yerel seçimlerinde iddiamızı ortaya koyacağız. Antalya ve Mersin'de dahil olmak üzere Türkiye'de bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Gazipaşa’da benim adaylığım konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Evet tabanımızdan ve Gazipaşa'nın genelinden böyle bir talep var. Biz İYİ Parti olarak, Genel merkezimiz ve ilçe teşkilatımızla bu konuyu konuşuruz. Konuşmaların sonunda Ahmet olur Mehmet olur belirlenen isim belediye başkan adayı olur. Adaylık ile ilgili kararımı henüz vermedim" dedi. İYİ Parti'de Mehmet Yüksel'in dışında sürpriz bir ismin de çıkabileceği konuşuluyor.

MHP'DE SESSİZLİK SÜRÜYOR

MHP'de henüz bir hareketlilik yaşanmazken, sürecin nasıl işleyeceği ise bilinmiyor. Gazipaşa'da belediye başkan aday adaylığı için ön plana çıkan isim Avukat Ahmet Karabulut olurken, Karabulut'a adaylık teklifi götürüldüğü ancak henüz kararını vermediği iddia edildi. Karabulut'un dışında eski Sulama Birliği Başkanı Ali Çelik de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ak Parti ve MHP arasında yerelde ittifak yapıldığı takdirde MHP'nin Gazipaşa'da aday çıkarmaması da bekleniyor.

