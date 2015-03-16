Kocaman ziyaret turunda

AKP’nin favori Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Ömer Kocaman, seçim çalışmalarını Payallar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sürdürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Dr. Ömer Kocaman, geçen hafta AKP Genel Merkezi’nde yapılan mülakat sonrası Alanya’daki saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Dün gün boyu Payallar Sanayi Sitesi’nde çalışan Kocaman ayrıca çeşitli köy düğünlerine de katıldı. Kocaman, “Halkımıza hizmetin yanı sıra insanlarımızın sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olma fırsatı vermesi siyasetin en güzel yönlerinden birisidir. Bu duyguları yaşadığımız Alanya düğünlerinde eski geleneklerimizin yaşatılması kültürümüz açısından oldukça değer taşıyor” dedi.