Kocaman teşkilatla buluştu

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) aday adaylığı sürecinden adaylık sürecine geçiş yapılacak 7 Nisan tarihine sayılı günler kala, AKP’nin favori aday isimlerinden olan Dr. Ömer Kocaman, hafta sonu İskele Caddesi üzerindeki bir restoranda AKP’nin İlçe Teşkilatı, Gençlik ve Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi. Partililer, Kocaman'ın projelerini ve hedeflerini dinlediler. Kocaman, "Devlette, bürokraside, sanatta, kültürde, turizmde ve ekonomide tüm ilçeleriyle güçlenen Antalya’ya yönelik vizyon ve misyonumuzu dün Antalya’da anlattık, bugün de Alanya'da anlatıyoruz. Fikrimize ve fikrimizi gerçekleştirme yolunda stratejimize gösterilen ilgi ve desteğe teşekkürler" dedi.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 17:52