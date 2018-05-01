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Kocaman Dim TV'de projelerini anlattı

Dim TV Ana Haber Bülteni’ne konuk olan AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Ömer Kocaman adaylık sürecini anlattı

Kocaman Dim TV'de projelerini anlattı

Dim TV Ana Haber Bülteni’ne konuk olan AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Ömer Kocaman adaylık sürecini anlattı

01 Mayıs 2018 Salı 22:58
Kocaman Dim TV'de projelerini anlattı
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Asiye ELİAÇIK

ADALET ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Alanyalı Ömer Kocaman, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alper Kutay'ın sunduğu ana haber bültenine konuk olarak aday adaylığı sürecine ve meclise girmesi halinde yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Bilgi ve birikimi ile Türkiye başta olmak üzere Antalya ve Alanya'ya çok faydalı projeler üreteceğini söyleyen Kocaman, 15 yıldır Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayan AK Parti'nin yeni dönemle Türkiye'ye vites atlatacağını söyledi. Kocaman, "Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'da 'Modern İpek Yolu' diye bir proje başlattık. Bunu dünya turizm piyasasına kazandırdık. Tarihi İpek Yolu üzerindeki tarihi Türk şehirlerini turizmle buluşturuyoruz. Tüm dünya, aynı kökten geldiğimizi, aynı dili konuştuğumuzu görsün diye çaba gösterdik. Bu projelerde, bu hizmetlerde görev almama vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Dim TV Ana Haber BülteniAK Parti Antalya MilletvekiliÖmer Kocaman
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