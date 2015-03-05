Koçak ziyaret turunda

05 Mart 2015 Perşembe 15:53
Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Teşkilatı’na bir ziyaret gerçekleştiren MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Eczacı Murat Koçak, İl Başkanı Ali Adnan Kaya’yı tebrik etti. Kaya'yı ziyaret edip başarılar dileyen Koçak, Kaya ile bir süre görüştü. Kısa süren ziyaretinin ardından Kaya, Koçak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Koçak ayrıca Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Osman Gülmez’in davetine icabet ederek dernek üyeleriyle akşam düzenlenen sohbet toplantısına katıldı. Koçak, aday olması halinde yapacağı çalışmalar hakkında Ülkücü İşçiler Derneği yönetimine bilgi verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 05.03.2015 14:56