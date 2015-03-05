Koçak ziyaret turunda

Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Teşkilatı’na bir ziyaret gerçekleştiren MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Eczacı Murat Koçak, İl Başkanı Ali Adnan Kaya’yı tebrik etti. Kaya'yı ziyaret edip başarılar dileyen Koçak, Kaya ile bir süre görüştü. Kısa süren ziyaretinin ardından Kaya, Koçak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Koçak ayrıca Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Osman Gülmez’in davetine icabet ederek dernek üyeleriyle akşam düzenlenen sohbet toplantısına katıldı. Koçak, aday olması halinde yapacağı çalışmalar hakkında Ülkücü İşçiler Derneği yönetimine bilgi verdi.