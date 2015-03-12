Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Koçak ve Zavlak resmen başvurdu

Bugün MHP Genel Merkezi’ne giden Koçak ve Zavlak, aday adaylığı başvurularını resmen yaptı

Koçak ve Zavlak resmen başvurdu

Bugün MHP Genel Merkezi’ne giden Koçak ve Zavlak, aday adaylığı başvurularını resmen yaptı

12 Mart 2015 Perşembe 14:26
Koçak ve Zavlak resmen başvurdu
banner404
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde milletvekili aday adaylığı başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. 12-18 Mart tarihleri arasında sürecek olan başvurular için Türkiye genelindeki onlarca aday adayı Ankara’ya akın etti. Alanya’dan Antalya Milletvekili Aday Adayı olacaklarını ilan eden Murat Levent Koçak ile Hacı Mevlüt Zavlak da dün MHP Genel Merkezi’ndeydi. Resmi başvuru dilekçelerini teslim eden ikili, seçim çalışmalarına devam etmek için Alanya’ya doğru yola çıktı.
ZAVLAK CUMARTESİ AÇIKLIYOR
Sabah ilk müracaatı, kurban kesilerek MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin yaptığını söyleyen Murat Levent Koçak, “Saat 11.00 itibariyle ben de işlemlerimi tamamladım. Allah hayırlısı ise nasip etsin. Aday adayı olan Hüseyin Yıldız, Hacı Mevlüt Zavlak, Hasan Çalış, Cahit Kocabeyoğlu, Mehmet Mutlu ve Ayşe Sıddıka Türkyılmaz’a başarılar dilerim” dedi. Öte yandan Hacı Mevlüt Zavlak da parti tabanına ve kamuoyuna aday adaylığı açıklamasını 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da MHP İlçe Teşkilatı’nda düzenleyeceği mütevazı bir törenle yapacağını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 13:30
Anahtar Kelimeler:
Aday AdaylığıMHPGenel MerkeziBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim