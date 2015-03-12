Koçak ve Zavlak resmen başvurdu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde milletvekili aday adaylığı başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. 12-18 Mart tarihleri arasında sürecek olan başvurular için Türkiye genelindeki onlarca aday adayı Ankara’ya akın etti. Alanya’dan Antalya Milletvekili Aday Adayı olacaklarını ilan eden Murat Levent Koçak ile Hacı Mevlüt Zavlak da dün MHP Genel Merkezi’ndeydi. Resmi başvuru dilekçelerini teslim eden ikili, seçim çalışmalarına devam etmek için Alanya’ya doğru yola çıktı.

ZAVLAK CUMARTESİ AÇIKLIYOR