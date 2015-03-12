Koçak ve Zavlak resmen başvurdu

12 Mart 2015 Perşembe 14:26
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde milletvekili aday adaylığı başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. 12-18 Mart tarihleri arasında sürecek olan başvurular için Türkiye genelindeki onlarca aday adayı Ankara’ya akın etti. Alanya’dan Antalya Milletvekili Aday Adayı olacaklarını ilan eden Murat Levent Koçak ile Hacı Mevlüt Zavlak da dün MHP Genel Merkezi’ndeydi. Resmi başvuru dilekçelerini teslim eden ikili, seçim çalışmalarına devam etmek için Alanya’ya doğru yola çıktı.
ZAVLAK CUMARTESİ AÇIKLIYOR
Sabah ilk müracaatı, kurban kesilerek MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin yaptığını söyleyen Murat Levent Koçak, “Saat 11.00 itibariyle ben de işlemlerimi tamamladım. Allah hayırlısı ise nasip etsin. Aday adayı olan Hüseyin Yıldız, Hacı Mevlüt Zavlak, Hasan Çalış, Cahit Kocabeyoğlu, Mehmet Mutlu ve Ayşe Sıddıka Türkyılmaz’a başarılar dilerim” dedi. Öte yandan Hacı Mevlüt Zavlak da parti tabanına ve kamuoyuna aday adaylığı açıklamasını 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da MHP İlçe Teşkilatı’nda düzenleyeceği mütevazı bir törenle yapacağını bildirdi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:30