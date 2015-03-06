Kocabeyoğlu’nun anne acısı

Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan emekli öğretmen Cahit Kocabeyoğlu, yarın MHP Alanya İlçe Teşkilatı binasında aday adaylığını ilan etmek için bir tören düzenleyecekti. Ancak Kocabeyoğlu'nun annesi bugün vefat etti. Vefat haberi üzerine Kocabeyoğlu töreni ertelediğini açıkladı. Kocabeyoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar, annem vefat etti. Yarınki aday adaylık açıklama programım ertelenmiştir. Taziye Yeri, Yozgat/Şefaatli" ifadelerini kullandı.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 12:37