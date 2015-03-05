Kocabeyoğlu sahaya indi

Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin emekli eğitimci olan Antalya Milletvekili Aday Adayı Cahit Kocabeyoğlu seçim çalışmalarına başladı. Alanya merkezin yanı sıra ziyaret ettiği Antalya’nın diğer ilçelerinde vatandaşlarla görüşen ve kendisini tanıtan Kocabeyoğlu, bugün de Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’yı ziyaret ederek hem partililer hem de esnafla buluştu. Kocabeyoğlu “Yıllardır ülkeme ve bölgeye bir eğitimci olarak hizmet veriyordum. Şimdi ise Cenabı Allah izin verirse ülkeme milletvekili olarak hizmet vereceğim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.