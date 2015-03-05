Kocabeyoğlu sahaya indi

05 Mart 2015 Perşembe 15:47
Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin emekli eğitimci olan Antalya Milletvekili Aday Adayı Cahit Kocabeyoğlu seçim çalışmalarına başladı. Alanya merkezin yanı sıra ziyaret ettiği Antalya’nın diğer ilçelerinde vatandaşlarla görüşen ve kendisini tanıtan Kocabeyoğlu, bugün de Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’yı ziyaret ederek hem partililer hem de esnafla buluştu. Kocabeyoğlu “Yıllardır ülkeme ve bölgeye bir eğitimci olarak hizmet veriyordum. Şimdi ise Cenabı Allah izin verirse ülkeme milletvekili olarak hizmet vereceğim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 05.03.2015 14:51