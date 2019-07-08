‘Kırsalda tüm sorunlar çözüldü’

Alper Kutay

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine özellikle kırsal mahallelere yönelik hizmetleri için teşekkür eden Kasım Günay, “2014 yılının Mart ayında seçilen Adem Başkan, geride kalan 5,5 yılda başta Değirmendere olmak üzere tüm kırsal mahallelerin sorunlarını tek tek çözdü. Özellikle beton santrali en büyük ihtiyaçlardan biri olan köy ara yolları için adeta ilaç oldu. Başkan Yücel’e mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi. İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal da MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret ederek Alanya Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.