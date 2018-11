Kiriş’ten Çorbacı’ya jet yanıt

KİRİŞ açıklamasında şunları söyledi: “Eski Başhekim Bülent Adil Taşbaş hakkında yargılama süreci devam etmektedir. Bu sebeple yargılanması devam eden bir soruşturma hakkında çok detaylı açıklama yapmak pek doğru değildir. Ancak kamuoyunun özellikle bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Şu an tutuklu durumda olan Taşbaş, Başhekim olmadan önce ALKÜ Tıp Fakültesi’nde 28 Haziran 2016 tarihinde göreve başlamış ve 7 Aralık 2017’de ise Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine başlamıştır. Devlet Hastanesi’nin Araştırma Hastanesi olması ile birlikte mevzuat gereği değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu süreçte de üniversite bünyesinde akademik normlara uygun profesör mertebesinde tek hoca olarak Bülent Adil Taşbaş bulunmaktaydı.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY VERMİŞTİ’

Gerek ALKÜ bünyesinde olması, gerekse akademik yeterliliğe ve normlara uyması sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Başhekimlik görevi kendisine getirilmiştir. Ankara’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan her türlü atamada en ince ayrıntısına kadar güvenlik soruşturması yapılmış, liyakate ve yeterliliğine de bakılarak bu görev kendisine verilmiştir. Kaldı ki 2016 senesinden itibaren ALKÜ kadrosunda olan, 2017 senesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atanan Taşbaş, her aşamada ayrı ayrı güvenlik soruşturmalarından geçmiştir. Bu sebeple herhangi bir şekilde Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak olumlu veya olumsuz referans olmadığımız bu atamada, Sağlık Bakanlığı’nın tasarrufuna itimat etmiş bulunmaktayız. Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak Sağlık Bakanlığı’nca yapılan bir atamaya olumlu ya da olumsuz referans olmadık. Süreci ve yargının vereceği kararı hep birlikte takip edip göreceğiz.”