ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in mecliste ve belediyede en güvendiği isimlerin başında gelen Adem Er ile Toklu ve Kiriş’in 3 saat boyunca Toklu Mimarlık ofisinde baş başa özel toplantı yaptıkları öğrenilirken, görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapılmaması dikkat çekti.
Kiriş ve Toklu, Er’i ağırladı
2014-2019 yılları arasında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilmesine rağmen henüz Başkan Yardımcısı olarak atanmayan İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er, dün Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş’le bir araya geldi