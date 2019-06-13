Kiriş ve Toklu, Er’i ağırladı: Alanya'da yeni bir ittifak mı?

2014-2019 yılları arasında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilmesine rağmen henüz Başkan Yardımcısı olarak atanmayan İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er, dün Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş’le bir araya geldi