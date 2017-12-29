Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması!

HABERTÜRK'TE Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP’nin 2019 planını anlatan Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında çok güzel şeyler yapacağız. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz” dedi.”Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz?” sorusuna ise, “Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir” ifadelerini kullandı.

Kurultayda tek aday mı olacaksınız? sorusuna da cevap veren CHP lideri, “Bilmiyorum, Demokrasi var bizde. Biz koltuklara mahkum değiliz” dedi.