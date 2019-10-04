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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan, herkese saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı... Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız." dedi

POLİTİKA 04.10.2019, 15:44
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız
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ÇEŞİTLİ ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Abant'ta düzenlenecek  kampına katılmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu'ya gelen Kılıçdaroğlu,  Mengen ilçesi girişindeki bir dinlenme tesisinde Bolu Belediye Başkanı Tanju  Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve partililer tarafından karşılandı.
Burada partililerle kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra  Mengen Belediyesi önünde partililere hitap etti.
 
Ses sisteminin arızalanması nedeniyle konuşmasını bir süre mikrofonsuz  yapan Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu  söyledi.
 
Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarına, "Belediye başkanlığını  kazandıktan sonra göğsünde CHP rozeti taşımayacaksın, bütün beldeyi  kucaklayacaksın." uyarısında bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
 
"Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan, herkese  saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı...  Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız. Hiçbir  çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Beraber yapacağız  bunu. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset  yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini  istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz.  Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz.  Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz."
 
Başkan Turhan Bulut'un konuşması sırasında heyecanlanmasına da değinen  Kılıçdaroğlu, heyecanlanan bir insanın geleceğe dair umudu olduğunu dile getirdi.
 
Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceklerini,  herkesi kucaklayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını  Türkiye'de egemen kılacağız. Bakın İstanbul'da yaptık, engel çıkardılar ama bu  milletin ferasetine, bu milletin vicdanına güvendim ben. 'Adalet ve vicdan bu  millette var.' dedim. 'Adalet ve vicdan varsa Ekrem İmamoğlu tekrar kazanır.'  dedim ve tekrar kazandı. Hepinize şükran borçluyum, teşekkür ederim." diye  konuştu.
 
 "Her evde huzur, bereket, güzellik olsun istiyoruz"
 
Partisinin belediye başkanlarına 7 madde bildirdiğini aktaran  Kılıçdaroğlu, bu maddelerden ikisini şöyle anlattı:
 
"Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun  hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. İki,  belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye  başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız."
 
Bu yeni siyaset anlayışıyla yola devam ettiklerini vurgulayan  Kılıçdaroğlu, bu anlayışı vatandaşlarla büyüteceklerini kaydetti.
 
Belediye başkanlarına, sorumlu bulundukları bölgelerde bir çocuğun  yatağa aç girmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her  evde huzur, bereket, güzellik, birlikte yaşama umudunu büyütme olsun istiyoruz.  Bizim arzu ettiğimiz de bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil,  sizlerin elinde. Beraber yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız, demokrasiyi  güçlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular.  Bizim görevimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Herkesin huzur içinde  yaşadığı bir Türkiye inşa etmek." ifadelerini kullandı.
 
"Biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"
 
Kılıçdaroğlu, halkın Suriyelilere kızmaması gerektiğini aktararak,  "Suriyelilere kızmayın, niye kızıyorsunuz? Savaştan kaçıp geldiler. Suriyelileri  buraya getirenlere kızacağız, kim getirdi Suriyelileri, hangi politika getirdi?  Asıl kızacağımız nokta bu, Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere  kızacağız." dedi.
 
Suriye'de savaşın bitirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu,  şöyle devam etti:
 
"Sonra da şunu diyeceğiz, Suriye'de savaşı bitirin kardeşim.  Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde  çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybeder, büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de  savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve  Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım ama maalesef bu oyuna  geliyoruz. Maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi ve maalesef  binlerce çocuk, kadın, yaşlı hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzuru  getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı'nı düzenlememizin nedeni de buydu.  Memlekete huzur gelsin diye, komşuda yangın varsa yangının üzerine benzin  bidonuyla değil yangını söndürmek için suyla gideceğiz. Bu mücadeleyi yapacağız,  en büyük desteğimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler  inandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz."
 
 Konuşmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Bulut tarafından hediye  takdim edilen Kılıçdaroğlu'na, Ulusal Aşçılar Federasyonu üyelerince aşçı önlüğü  giydirildi.
 
Önlüğü giydikten sonra Mengen'i sadece kendisinin, Türkiye'nin değil  tüm dünyanın bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu özelliğinin sürekli korunması ve  geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
 
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından belediye binasına geçerek Başkan  Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 

#kılıçdaroğlu
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