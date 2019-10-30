Kılıçdaroğlu: Yasa tasarısı umarım senatoda kabul edilmez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden ve 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarılarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti rahmetli Ecevit hükümeti döneminde Ermenistan'a çağrı da yaptı. 'Bizim ve sizin tarihçiler, bir araya gelip, incelesinler' dediler. Ermeni arşivlerinde, Türkiye arşivlerinde, Rusya, İngiltere arşivlerinde de duruyor. Gelelim bir araya, hep beraber arşivlere bakalım; ama bunu alıp da 'Ben egemen gücüm, dediğimi yapmadın, söylediğim alanın dışına çıkarsan intikam alırım. Ermeni olaylarını tekrar gündeme getirip, intikam alırım' derseniz bu doğru değildir. Bunu asla doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Biz bunları söylüyoruz. Amerika'nın yaptığı işin doğru olmadığını biliyoruz. Amerikan halkıyla sorunumuz yok. Türkiye'yi düşman ilan edip, Temsilciler Meclisi'nde bu tür olaylara kalkışmaları, bizim vicdanımızı rahatsız ediyor, yakıştıramıyoruz. Asla doğru değil. Kabul edilen bu yasa tasarısının, umarım senatoda kabulü olmaz ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, bir çıkmaza sürüklenmez" diye konuştu.

'AYNI KARARLILIĞI BEKLİYORUZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını; ancak Türkiye'nin dış politikada ciddi çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Siz bütün dış politikanızı Trump'la yürütüyorsunuz. Her şey tamamen Trump'a endekslenmiş durumda ve Türkiye, kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Türkiye'ye uygulanacak olan bir ambargonun hiçbir sonucu olmadığını bilmenizi isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. 'Ambargoyu reddettik, istediğiniz kadar uygulayın' dedik. Aynı kararlılığı bekliyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK EYLEMLERİNİ GAR SALDIRISINDA YAPTILAR'

Türkiye'nin terörden yıllardır çok çektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bağdadi öldürüldü ve bütün dünya 'IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu?' diye düşünüyor. IŞİD'in Türkiye'de, 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. En büyük eylemlerini Türkiye'de yaptığını biliyoruz. Niğde'de yol kontrolü yapan emniyet güçlerinden 3 kişi öldü. Musul'da konsolosluğumuzu 101 gün aldılar. En büyük eylemlerini gar saldırısında yaptılar ve 104 kişi öldü" diye konuştu.

