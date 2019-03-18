Kılıçdaroğlu ve Akşener Antalya'da halkla buluşacak

BUGÜN Antalya Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde saat 13.00'de yapılacak mitinge tüm Alanyalılar davet edildi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, mitingde Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyecek. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Antalya'da gerçekleştirilecek ortak mitinge tüm Alanya halkını davet etti.

