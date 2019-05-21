Kılıçdaroğlu: TRT havuz medyasının sponsorluğunu yapıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN açıklamalarından satır başları şöyle:

Güzel bir aydayız. 19 Mayıs'ın 100. yılındayız. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli adımın atıldığı tarihtir. Atatürk, TBMM'de yaptığı konuşmada "16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldım, Samsun'da işe başladım" diyor.

19 Mayıs, emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmemenin, direnmenin tarihidir. Bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok edenlerin tarihidir. Esareti ve mandayı reddeden bir milletin hak, hukuk ve bağımsızlığına sahip çıkmanın tarihidir.

​19 Mayıs, en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırma görevimiz var.

'ANLATTIM, ERDOĞAN 'YANLIŞ YAPMIŞLAR' DEDİ'

Bugün ülkemiz 100 yıl önce mücadele ile kazandıklarımızın gerisine düşmüş olabilir. Bölen, kutuplaştıran, baskıcı siyasetle yara alıyor olabilir. Fikri hür, vicdanı hür gençlerimizle, halkımızla birlikte çağdaş medeniyetlere ulaşabilmek için çalışacağız.

Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 20 Temmuz'dan bugüne bir CHP Milletvekili, Genel Başkanı TRT'ye davet edilmiş değildir. Burada kamu tarafsızlığı gölgelenmiştir.

15 Temmuz'dan sonra sarayda bir toplantı yapılmıştı ve bana sorulduğunda şunu söyledim: 'Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız. TRT ne durumda biliyor musunuz? 15 Temmuz'a kadar TRT ekranlarını bize kapattılar.' Erdoğan 'Yanlış yapmışlar' dedi.

'SİYASAL İKTİDARIN KENDİ MİLİTANI HALİNE GETİRDİĞİ BİR TRT VAR'

TRT, akıldan ve mantıktan mahrum hale gelmiş bir kurumdur. Üzülüyorum. TRT halkındır ve halkın kalsın diye mücadele ediyoruz. TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor.

TRT’de istihdam fazlası personel var deniliyor. 169 kişinin bu şekilde uzaklaştırılması planlanıyor. Ama diğer taraftan 280 personel alınıyor. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü saz ve ses sanatçıları, muhabirler, kameramanlar, spikerler var.

Ses sanatçısını Tarım Bakanlığı'na gönderiyorlar. Bakan ne yapacak, müzik mi dinleyecek? Siyasal iktidarın kendi militanı haline getirdiği bir TRT var. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğiniz kadar aktarın; ne televizyonları izleniyor, ne gazeteleri okunuyor.

'SON 1 YILDA 1.376.00 KİŞİ İŞSİZ KALDI, DAMAT EKONOMİNİN 'E'SİNDEN ANLAMIYOR'

Son bir yılda 1.376.000 kişi işsiz kaldı. İşsizliği kim yaratıyor? Ekonominin başına atadılar sosyete damadı. Sosyete damat ekonominin 'e'sinden anlamıyor. Ekonomi ne diye sor, sadece cebindeki dolarları gösterir. Yatağa aç giren çocukları bilmez, ekmeksiz yaşayanları bilmez, fakirliği bilmez.