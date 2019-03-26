Kılıçdaroğlu: Seçmenimizi kırdık, kabahat bize ait

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de "Kübra Par'la Açık ve Net" programında Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimde başarı kriteriniz nedir?' şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve Mersin'i alacağız". Kılıçdaroğlu ayrıca "Yerel seçimi kazandık erken seçime gidelim demek fırsatçılık olur" diye konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları: Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Adaylarımız kazanmak için elbette çaba harcıyorlar. Birlikte işbirliği yaptığımız İYİ Parti ile çalışmalarımız var. Hazırlıklar çok önceden tamamlanmıştı. Yaptığımız hazırlıkları hayata geçiriyoruz. Arada bir partinin kurmayları toplanıyor, telefonla görüşüyoruz, neler var diye. Adaylarımızla sürekli görüşüyoruz. Gayet güzel, umutlu ve heyecanlı bir süreç. Örneğin bu sabah Kahramanmaraş Belediye Başkan adayımız Ali Bey ile görüştüm. Kazanacağından emin. Herkesi kucaklayan bir çıkışı var. Ona yöneltilen suçlamalar boş çıktı mâlum.

"KESİNLİKLE İDDİALIYIZ! ÇOK FARKLI BİR ATMOSFER VAR"

Muğla'ya baktığımızda arkadaşlarımız çaba harcıyor. Bursa'da aynı şekilde. Manisa'da İYİ Parti'nin büyük şehir belediye başkanı adayı var. Kesinlikle iddialıyız. Farklı bir atmosfer var. Vatandaşlar 17 yıllık sürecin sonunda ne ile karşılaştıklarını görüyorlar. Mutfakta yangın olduğunu görüyorlar. Bir aileyi vuran, o ailenin yaşam standardının düşmesidir. Eğer fileyi 50-100 TL ile doldururken, aynı fileyi bugün 200 TL ile dolduramıyorsanız orada ciddi bir sorun var. Vatandaş '17 yılda ne istediysen verdim. Vergi, oy, Cumhurbaşkanı oyu verdim. 17 yıl sonra beni neden soğan kuyruğuna soktun?'

"BİZİM BELEDİYELERDE NE YAPTIĞIMIZI VATANDAŞ GÖRÜYOR"

Vatandaş CHP'li belediyelerde kırsalda elde edilen ürünün, kentliye hizmet ettiğini, kentte elde edilen gelirin kırsala aktarıldığını görüyor. Tekirdağ'da meral ıslah edildi. Bütün ilçelere okul yapıldı. Bütün bunlar yapılıyor. Bizim belediyelerimizin yaptıklarını vatandaş görüyor zaten. Bu bir güven ilişkisi. Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira şu anda. Ekrem Bey Allah'ın izniyle kazanacak İstanbul'u, Mansur Bey Ankara'yı kazanacak. Biz hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz diyoruz. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde huzur, bereket, karşılıklı anlayış, hiç kimsenin ötekileştirilmemesi var.

"BİZİM ÇILGIN DEĞİL İNSANA DOKUNAN PROJELERİMİZ VAR"

AK Parti reklamlarını CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde yapıyor. Niçin? Çünkü oralarda yeşil var, sevgi var. Biz her mahallede kreş açacaksınız diyoruz. Bizim öyle çılgın projeler yok. Tam tersine insana dokunan projelerimiz var.

"BUNUN KABAHATİ BİZE AİT! GERÇEKTEN SEÇMENİMİZİ KIRDIK"

Gerçekten de biz referandum sürecinde seçmenimizi kırdık. Bunun kabahati bize ait. Kendi içimizde çözdük, anlattık, neden, nasıl oldu diye. Çıkardığımız bütün adaylar kamuoyunun ilgisini çeken, sevilen, dürüst, bir şeyler yapmak isteyen, kenti kucaklayan, arkasında başarı hikâyesi olan adaylar. Bunların belediye başkanı olarak seçilmesi başlı başına güzel bir olay.

"EKREM BEY YOKSUL MAHALLELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPTI"

Ekrem Bey'i çok iyi buluyorum. Zaten Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanlığı yaptı, kim ne derse desin. Beylikdüzü'nü bütün İstanbul'a tanıttı. Kültür merkezi, park, spor tesisleri, kreşini yaptı. Kenti sporla, yeşillikle tanıştırdı. Bütün anneleri kazandı. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yaptı. 'CHP'li belediyeler bize hizmet götürür mü?' önyargısını kırdı.

"BİZİM ADAYLARIMIZ KENDİ BÖLGELERİNDE GÜVEN DUYULAN ADAYLAR"

Büyük kentlerde bir belediye başkanı başarılı olmuş, ilçenin dışına taşmaya başlamışsa onu aldık büyük şehir adayı yaptık. Bursa'da öyle. Şimdi bütün Bursa'yı Nilüfer gibi yapacak. Antalya'da, Konyaaltı'nda Muhittin Böcek, bütün Antalya'yı kucaklayacak. Adana'da da öyle. Göreceksiniz Adana gerçekten kültür ve tarım merkezi haline gelecek. İzmir'de de öyle. Seferhisar Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız oldu. Bizim adayların tanınıp, tanınmaması bir tarafa ama kendi bulundukları yerde seviliyor ve güven duyuluyor.

"EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'U YAŞANABİLİR BİR KENT YAPACAK"

Karadeniz'e gittim. Ordu, Giresun, Artvin'e gittim. Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu fırtınası var. Herkes o beklenti içinde. Kullandığı dil, yaptığı çalışmalar, insanı kucaklayan sıcak bir dili var. Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum, bakın yüzde 99 demiyorum. Biz sandıkta ittifak yapacağız. Kimle? Milletimizle yapacağız. İmamoğlu ayrımcılık yapıyor mu? Hayır. Bütün İstanbul'a hizmet üreten, hizmet veren kent haline getirecek mi? Evet. Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşimiz şöyle düşünecek; '25 yıldır yönetiyorlar bu kenti. Hiçbir sorun çözülmedi. Bir deneyelim bakalım İmamoğlu’nu'. Yaşanabilir bir İstanbul olacak.

"İMAMOĞLU'NUN YAPACAĞI MEYDANLARDA BİNLERCE KİŞİ ÇALIŞACAK"

Sayın Binali Yıldırım '500 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Başbakanken niye yaratmadın? Ekrem İmamoğlu 200 bin kişilik istihdam yaratacaktır. Meydanın etrafında kafeler vardır. Orada binlerce insanlar çalışacak. Bir kentin enerjisinin boşaldığı alanlardır meydanlar. İstanbul'da meydan kaldı mı? İstanbul'u betona kim çevirdi?

"VATANDAŞLAR BİZİM BELEDİYELERDE YAPTIĞIMIZ HİZMETİ GÖRDÜ"

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin'i alacağız. Bunların CHP tarafından alınacağını biliyoruz. İYİ Parti Manisa ve Balıkesir'i inşallah alacak. Bütün bunlara bakıldığında Türkiye'de yerel yönetimler konusunda üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu geniş kitlelere aktaracağız. Vatandaş bizim diğer belediyelerde yaptığımız hizmeti gördü. Nefes almak için Kadıköy, Maltepe, Kartal, Sarıyer'e geliyor.

"BU İŞLER DOĞRUDUR DENİLİYORSA BİZE OY VERMELERİ GEREKİYOR"

Vatandaş 17 yıl sırtında taşıdı. 17 yıl sonra vatandaşı soğan kuyruğuna sokarsanız olmaz. Antalya'da bazı çiftçiler TIR'larla yardım yaptılar. Belediyeye verdiler. Getirdiler bedava aldıkları ürünleri fakir millete parayla sattılar. Sana bedava verileni ucuz diye getir burada sat. Biz ne yaptık? 35 bin aileye 10 kilo soğan, 10 kilo patates, hiç kimsenin haberi olmadan kapıları çalındı ve bırakıldı. Bu işler doğrudur ve böyle olması gerekiyor deniliyorsa, biz kazanacağız.

"AK PARTİ'YE OY VERENLER 'ARTIK CHP'YE VERECEĞİM' DİYOR"

Ben miting, anket bunları bir tarafa bırakıyorum. Vatandaşlarla bir araya geliyorum. Uzun yıllar AK Parti'ye oy verip de 'bundan sonra oyum sizin' diyen yüzlerce vatandaşla karşılaşıyorum. Sarayda oturan bir kişinin halkın sorunlarına eğilmesi mümkün değil. Bilse dahi çözme kapasitesi yok artık. Hayatında işsizlik, yoksulluk görmemiş. Ne anlar işsizlikten, yoksulluktan? Onların yaşamı ile halkın yaşamı arasında derin uçurumlar var. O uçurumları kapatmak da bizim görevimiz.

"KREŞ SÖZÜ VERİP DE MAHALLEYE AÇMAZSANIZ OLMAZ"

Kurultaysa kurultaylar yapılır. Biz bu yerel seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Başarıyı yakalamak yetmiyor. Burada önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Her mahalleye kreş açacağım deyip, hiçbir mahalleye kreş açmazsanız olmaz. Biz yapmayacağımız şeylerin vaadinde bulunmadık. Vaatleri yerine getirme ve orayı sürdürebilir kılmak.

"HAYIR EFENDİM GENEL SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAYIZ"

Hayır efendim niye olsun. Korkuyorlar, koltukları sallanır diye. Muhtar, belediye başkanı, il genel meclisi seçiyoruz. Bunun genel seçimle alakası yok. Bu bir yerel seçim. Efendim yerelde başarılı olurlarsa genel seçim çağrısı yapacaklar. Böyle bir şey yok. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim' yaklaşımı doğru değil. Vatandaş artık seçimden yoruldu. Toplumun seçtiği kişileri değerlendirilmesi lazım. Ekrem Bey başarılı olursa o zaman 'evet CHP verdiği sözü tutuyor, herkese kucak açtı, hiçbir çocuk yatağa aç girmedi, anneler çocuklarını kreşe götürüyorlar'.

"SÖZLEŞMEYİ İPTAL EDİN BEN SİZE 50 MİLYON DOLARI BULURUM"

Bahçeli bekadan söz ediyor, buna hakkı yoktur. Sakarya'da 20 milyar dolarlık tank palet fabrikası. Kime peşkeş çekildi? Katar ordusuna. Kim itiraz ediyor? Bahçeli değil biz itiraz ediliyoruz. 50 milyon doları bulamadık diye Katar'ı ortak ettik diyorlar. 50 milyon doları siz bulamıyorsanız, bana bir hafta süre verin, ben bulayım. Tek şartım Katar ordusuyla yaptığınız sözleşmeyi iptal edin.

"VATANDAŞIN OYUNUN CHP'DEN YANA OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

'Şu partiye oy veren vatandaş bize vermesin' diyebilir miyim? Erdoğan, Bahçeli söylüyor mu bunu? Hayır. Vatandaşın oyunun CHP'den yana olduğu için 'acaba vatandaşı nasıl onlara oy vermez noktaya taşıyabiliriz' arayışı içerisindeler. Vatandaş kararını vermiş.

"İMAMOĞLU YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN MEVLÜT OKUTTU"

Her eleştiriye saygım var. Her sıkıştıklarında 'idam getireceğiz' diyorlar. 'Getirin kardeşim, ne söylüyorsunuz' anlamında söyledim. O konuşmanın bütününü incelediğinizde böyle bir sonuç asla çıkmıyor. Orada ben Yeni Zelanda'da yapılan olayı kınadım, lanetledim. Batı'nın sorumluluğunu hatırlattım. O teröristin yetişmesini sağlayan atmosferle mücadele edilmesi gerektiğini, İslam dünyasının da teröre karşı olması gerektiğini söyledim. Onlar bu teröre karşı tek yürek durdular. Başbakanın bu konudaki tavrıyla. Parlamentonun açılışında Kuran-ı Kerim okutuldu. Ekrem İmamoğlu da benzer bir şey yaptı. O da Eyüp Sultan'da Mevlüt okuttu. Erdoğan tam bunun tersini yaptı. Teröristin propagandasını yaptı. Tek tek filmini izletti. O insanların nasıl öldüğünü gösterdi, bu doğru değil.

"CHP AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİDİR"

Sürekli kendisini yenileyen bir CHP var. CHP sıradan bir parti değil. Dünyanın en köklü ve eski partilerden biridir. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisidir. Yeni yüzler, yeni düşünceler, çağı yakalayan düşünceler buradan çıkacaktır elbette.