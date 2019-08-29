Kılıçdaroğlu: Protesto konusunda yanlış anlaşıldım

VAN, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösteren meslek örgütü temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi ziyaret etti.KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman'ın yer aldığı görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Görüşmelerde ana gündem maddesi üç büyükşehire kayyum atanmasından sonra yapılması gereken çalışmalar oldu. Görevden alınan belediye başkanlarıyla dayanışmak için Diyarbakır’a gittiklerini anlatan temsilciler, demokratik zeminde muhalefetin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, meslek örgütü temsilcilerinin daha güçlü muhalefet edilmesi vurgusu üzerine Kılıçdaroğlu, kayyum atama kararının hemen ardından yaptıkları çalışmaları anlattı. Kayyum atama haberlerinin gündeme düştüğü ilk andan itibaren HDP Eş Genel başkanları, görevden alınan belediye başkanları ve milletvekilleriyle iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL SEÇİMİNİ ANLATTIM

Kılıçdaroğlu görüşmede, YSK’nın 6 Mayıs’ta tekrarlanmasına karar verdiği İstanbul seçimlerinin ardından partisinde ‘boykot, sokağa çıkma ve seçime girme’ şeklinde 3 ayrı önerinin tartışıldığını anlattı. Bu tartışmaların ardından seçime girme kararı alıp seçimin kazanıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e verdiği demeçte de amacının buna dikkat çekmek olduğunu söyledi.Kayyum atamalarına karşı tutumlarının net olduğunu ve bu konuda yürütülen çalışma ve görüşmelerin devam ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile görüşmesinde konunun yabancı ülke büyükelçileriyle görüşülerek uluslararası alana taşınması önerisinde bulunup bunu teşvik ettiğini anlattı.Kılıçdaroğlu ile yapılan bu görüşmeden iki sonra da görevden uzaklaştırılan Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ankara’da AB büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.