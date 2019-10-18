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Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı.

POLİTİKA 18.10.2019, 16:46
Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne giderken 100'üncü Yıl Semt Pazarı civarında otostop çeken üniversite öğrencilerine rastladı. ODTÜ'de öğrenim gördüğünü belirten 4 öğrenciyi minibüsüne alan Kılıçdaroğlu, öğrencileri kampüse bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, daha önce de otostop çeken öğrencileri kampüse bırakmıştı.
 

#kılıçdaroğlu #otostop #kampüse
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