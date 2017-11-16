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Kılıçdaroğlu'ndan 'SSK'yı batırdı' sözlerine sert yanıt: 'Meydan okuyorum...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'SSK'yı batırdı' sözlerine Eczacılar Birliği Kongresi'nde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "10 yılımızı incelediler, müfettiş ordusu görevlendirdiler. 5 kuruş, bakın 5 kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. AKP Genel Başkanı'na bütün eczacıların önünde meydan okuyorum. Eğer sosyal güvenliği tartışacaksan ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan 'SSK'yı batırdı' sözlerine sert yanıt: 'Meydan okuyorum...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'SSK'yı batırdı' sözlerine Eczacılar Birliği Kongresi'nde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "10 yılımızı incelediler, müfettiş ordusu görevlendirdiler. 5 kuruş, bakın 5 kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. AKP Genel Başkanı'na bütün eczacıların önünde meydan okuyorum. Eğer sosyal güvenliği tartışacaksan ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin" dedi

16 Kasım 2017 Perşembe 13:38
Kılıçdaroğlu'ndan 'SSK'yı batırdı' sözlerine sert yanıt: 'Meydan okuyorum...'
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu dün, "Sosyal Güvenlik Kurumu, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığında sebebi aslında Kılıçdaroğlu döneminden gelen o kara delik" demişti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eleştirilere Eczacılar Birliği Kongresi'nde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

'KADIN 34, ERKEK 43 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORDU'

SSK Genel Müdürlüğü yaptım. Açıklar vardı, gerçekten sistemde büyük açıklar vardı. Ve bu açıkları gidermek için sorunun kamuoyuna mal edilmesi ve siyasilerin dikkatinin bu alana çekilmesi gerekiyordu.
Ve bunu bütün sağlığın bileşenleri ile birlikte geniş ölçüde kamuoyuna mal ettik. Sorunun çözülmesi gerekiyordu. Tasarılar, kararnameler, KHK’lar hazırlandı. Bakanlar kurulunu yetkilerine dayanarak pek çok düzenlemeler yapıldı. Ama büyük ölçüde gerçekleşmedi.

"Siyasete girdik doğal olarak bizi suçlarlar, 'Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı' diye. Geçen gün bir açıklama yaptım: Benim emekli olduğum yıl 2 milyar 341 milyon açık vardı. Bugün 21 milyar açık var. Neden? hangi gerekçe ile bu açık oluyor.


Benim dönemimdeki açığı açıklamam mümkün… Kadın 34, erkek 43 yaşında emekli oluyordu. 5 bin gün prim ödeyince emekli olma hakkı oluyordu. Şimdi 7200 güne çıktı.

"BİR BAKAN AĞZINDAN ÇIKAN RAKAMI OTURUP TEST ETMELİDİR"

Şimdi bir sürü açıklama yaptılar. Efendim dolara bağladılar ve benim dönemimde açığın 42 milyar lira olduğu söylendi Sayın Bakan tarafından. Sayın Bakan'ı Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Sayın Bülent Kuşoğlu ile görüşmesini öneririm.

Bir bakan ağzından çıkan rakamı oturup test etmelidir. Bakmalıdır. Şu olabilir. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakabiliriz. O da bir eleştiridir. Üç kurumun açıklarına bakabilir. 4 milyar 584 milyon lira.

Dönüyorum bu hükümetlerin bütün dönemlerine bakıyorum, 292 milyar 804 milyon lira açık var. Bu açık nereden kaynaklanıyor.

"5 KURUŞLUK YOLSUZLUK BULAMADILAR"

"Emekliye daha düşük maaş veriyorsunuz prim gün arttı. Emeklilik yaşı arttı. Bu açık nereden kaynaklanıyor. Ben bunu sorma hakkına sahibim. Ama sadece ben değil 80 milyon vatandaşımız da bunu sormak zorundadır.

10 yılımızı incelediler, müfettiş ordusu görevlendirdiler. 5 kuruş, bakın 5 kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. AKP genel başkanına bütün eczacıların önünde meydan okuyorum. Eğer sosyal güvenliği tartışacaksan ben tek başıma geleceğim siz ordunuzla gelin. Sosyal güvenliği kim bu hale getirdi."

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