Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış'ın büyükelçi atanmasına şöyle tepki gösterdi: "Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam 'Saray'dır! Sen 'Saray'a yakışırsın..."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış’ın Çek Cumhuriyeti’ne büyükelçi olarak atanmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Bağış’la ilgili yolsuzluk iddialarını hatırlattı ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı: “Çikolata kutusunun içinde dolarla rüşvet alacaksın… Hem de üç kez! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin… Allah’ın kelamını ‘Bakara-makara’ diye alaya alacaksın… Sonra bu memlekette liyakatli, ahlaklı insan kalmamış gibi seni ‘büyükelçi’ yapacaklar… Ve sen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni’ temsil edeceksin… Topyekun verdiğimiz milli kurtuluş savaşının şehitleri, gazileri bunu kabul etmez… Adaletten, haktan, hukuktan, liyakatten ve ahlaktan yana olanlar da bunu kabul etmez… Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam ‘Saray’dır! Sen ‘Saray’a yakışırsın…”
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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|7
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|6
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|5
|5
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|5
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|-2
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|6
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|6
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|6
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|6
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|5
|11
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|5
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|4
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|5
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|5
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|5
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|4
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|5
|2
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|1