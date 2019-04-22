Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e talimat: ‘Alanya Belediyesi ile uyumlu çalışın’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından hazırlanan 10 temel ilke, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön yazısıyla, aralarında Antalya, Gazipaşa ve Manavgat’ın da bulunduğu tüm CHP'li belediyelere gönderildi. Temel ilkeler arasında yer alan, “Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde, hangi partiden olursa olsun ilçe belediyeleriyle eş güdüm ve uyum içinde olunmalı. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiniz gibi ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli” ifadesi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi’nin önümüzdeki süreçte uyum içerisinde çalışacakları şeklinde yorumlandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, belediye başkanlarının göreve başlarken dikkate alması gereken 10 temel ilke belirlendi.

‘BAHARI SÜREKLİ KILMAK İÇİN ÇALIŞIN’

Belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, çok zorlu koşullarda gerçekleşen bir yerel seçimi geride bıraktıklarını belirtirken, "Halkımız, 5 yıl için yetkiyi size verdi. Baharı sürekli kılmak artık sizin göreviniz" ifadesini kullandı. Şimdi verilen sözlerin tutulma zamanı olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm halkı kucaklama ve harcadığınız her kuruşun hesabını vererek hizmet üretme zamanı” dedi. Belediye başkanlarına gönderilen temel ilkelerde, tüm söylemlerin olumlu ve pozitif olması, ön yargılarla "devri sabık" yaratmak gibi düşüncelerden özenle kaçınılması gerektiği belirtildi. "Elbette yolsuzluklarla mücadele yapılacak, yolsuzluğa izin verilmeyecektir" denilen ilkelerde, ancak bu konuda bir denetim yapılacaksa mutlaka yetkin kişilerin görevlendirilmesi ve adaletli olunması gerektiği ifade edildi.

‘ASILSIZ İHBARLARI CİDDİYE ALMAYIN’

Bir ihbar furyası ile karşılaşılabileceği belirtilen ilkelerde, belgesiz ve isimsiz hiçbir yazı ve ihbarın ciddiye alınmaması, tüm uygulamaların vicdana, ahlaka ve hukuka uygun olması gerektiği vurgulandı. “Belediye personeline ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri, kimsenin işiyle aşıyla uğraşılmayacağı bildirilmeli” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Atamalarda mutlaka liyakat esas alınmalı, partizanca uygulamalara fırsat verilmemeli. Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler, kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmeli. Harcamalar, yatırımlar mali disiplin içerisinde, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılmalı. Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla belde sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilmeli. Belediyede çalışan personelin asgari ücreti en az 2 bin 200 lira olarak belirlenmeli ve bu düzenlemenin Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılması hususunda gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

‘OKUL SERVİSLERİNE YARDIMCI OLUN’

Ulaşımın, dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınmalı. Özellikle gençlerin ve çocukların, okul servisi ile toplu taşıma masraflarını en aza indirmek için gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı. İstihdam politikalarında ve toplu sözleşmelerde dezavantajlı gruplar ile kadınlar lehine irade ortaya konulmalı. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmeli. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde, hangi partiden olursa olsun ilçe belediyeleriyle eş güdüm ve uyum içinde olunmalı. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiniz gibi ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli."





Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 23:00