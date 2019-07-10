Kılıçdaroğlu'ndan Alanya'ya selam: Sipahioğlu Alanya hakkında bilgi verdi

Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi, Alanya Belediye Meclisi’nin eski üyesi İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Grup toplantısına katıldıktan sonra ülke gündemi ve Alanya üzerine sohbet ettiklerini söyleyen Sipahioğlu, Kılıçdaroğlu’nun tüm Alanya’ya selamlarını gönderdiğini belirtti. Sipahioğlu, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Partimizin grup toplantısı vardı, hem ona katıldım hem de toplantıdan sonra ülke gündemi ve Alanya hakkında sohbet ettik. Kendisi tüm Alanya halkına selamlarını gönderdi” diye konuştu.