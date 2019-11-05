Kılıçdaroğlu'na göre Suriye'de yapılan 7 stratejik hata

GEÇTİĞİMİZ hafta cezaevinden tahliye olan Eren Erdem'in de grup toplantısına katıldığını duyuran Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem aramızda, hoş geldin Eren. 490 gün hapiste kaldı. Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Hapiste gazeteci olmaz, avukat olmaz, düşünce suçlusu olmaz" diye konuştu. RTÜK'ün CHP üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin RTÜK başkanının yasalara aykırı kazanç sağladığını, bir yolsuzluğu dillendirdiği için iptal edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Bildirici'yi 600 kişilik Meclis seçti, 6 kişilik RTÜK yönetimi üyeliğini düşürdü. Aynı iddiaları sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. 'IŞİD terörüyle mücadele edilmedi' Suriye'de yapılan 'stratejik hatalar'ı 7 madde halinde sıralayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"1) Suriye’nin uluslararası konumu iyi okunamadı ve Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakıldı.

2) Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunuldu.

3) Teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesine göz yumuldu.

4) Musul Başkonsolosluğu’nun basılmasına edilgen tepki verildi.

5) Süleyman Şah Türbesi'ni, kendi toprağını terör örgütlerine karşı koruyamadı.

6) IŞİD terörüyle mücadele edilemedi.

7) Türkiye haklı iken haksız duruma düşürüldü." Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz.

'Adalet varsa demokrasi var demektir' Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz. Adalet varsa demokrasi var demektir.

'Bildirici'nin üyeliği yolsuzluk olayını dillendirdiği için düşürüldü'

Her partiden milletvekili sayısına göre RTÜK'e üye seçilir. Bizim de 2 üyemiz var. Biri Faruk Bildirici. Bildirici, RTÜK başkanının yasalara aykırı gelir sağladığını gördü. İstifa etmesi gerektiğini söyledi. Bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunu yaptığı için oturup RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Bildirici'yi kim seçmişti. TBMM seçmişti. Kaç milletvekil seçmişti. 650 milletvekili. Kim düşürdü, 6 kişi. Parlamentonun üstündeki bu gücü görüyor musunuz. Kendi kendilerine çalıyor, kendi kendilerine oynuyorlar. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için Bildirici'nin üyeliği düşürüldü.

'15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan açıklığa kavuşamaz'

Neredeyse tüm ailesini buldukları Adil Öksüz'ü bir türlü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan açıklığa kavuşamaz. Adil Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest, ama Hava Harp Okulu öğrencileri hapiste. Bu mudur adalet? 'Yurt dışından patates getiren adama oy mu verilir? Çiftçi kardeşim unutma; Saray gitti, Sudan'da pamuk ekmek, yağlı tohum ekmek için arazi kiraladı. Faturasını sen ödeyeceksin. Yurt dışından patates getiren adama oy mu verilir?

Damat 26.02.2019’da açıklıyor; ‘Belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışıyoruz 2019'da 2.5 milyon kişiye iş bulacağız. İstihdamda devrim yaşıyoruz’.' Bugün, işsiz sayımız 8 milyon kişi. Normal demokrasilerde o Bakanı orada bir saniye tutmazlar. Seçimden önce süt üreticilerine 25 kuruş destek verdiler. Seçim bitti, bu desteği 10 kuruşa düşürdüler. Süt üreticilerimize sesleniyorum; bunlara sandıkta ders vermezseniz sizi bir daha bir daha kandırırlar. Vatandaşa sesleniyorum bu tablo vatandaşın kaldıracağı tablo değil. Zam geldikçe enflasyon düşüyor. Nasıl oluyor bu? Dünyada yeni bir model geliştirdik herhalde. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu tabloyu ortaya çıkaranlara destek vermek bu tabloyu savunmak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen mektup taşıyıcısı mısın?

Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüştür ve bu bataklıktan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Trump'tan bir mektup geldi. Erdoğan ABD'ye giderken mektubu götürecek. Sen mektup taşıyıcısı mısın? O mektup sana nasıl geldi? Mektubu vereceksen çok basit aynı karşılıklılık ilkesine göre vereceksin mektubu. 'Bu mektup bizim şanımıza, şerefimize uymuyor' deyip büyükelçiye vereceksin. ABD 'Mal varlığınla ilgili araştırma yapacağız' dedi. Bizimki paniğe kapıldı. Neden paniğe kapılıyorsun? Şunu diyeceksin; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını araştırmazsan namertsin.