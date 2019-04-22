Kılıçdaroğlu: Linç girişiminin araştırılması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi en büyük dileğimdir

KEMAL Kılıçdaroğlu uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması sorgulanması faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşında en büyük dileğidir. 21. YY. Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı. Bu arada, cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Osman Sarıgün, Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, AK Parti üyesi olduğu öğrenilen Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.