Kılıçdaroğlu kurultay takvimini açıkladı! Gözler CHP İlçe Teşkilatı'nda

TAKVİMİN açıklanmasının ardından gözler CHP İlçe Teşkilatı'nda yapılması beklenen genel kurul tarihine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Türkiye gündemi ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, 37'nci Olağan Kurultay'ın takvimi de netleşti. Buna göre, 8 Kasım ile 1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019 ile 27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat ile 2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor. Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın Nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor. CHP İlçe Teşkilatı'nda ise henüz genel kurul tarihi belirlenmedi. Yakın zamanda açıklanması beklenen kurul tarihinin ne zaman olacağı partililer tarafından merak konusu. CHP’nin kongresinde mevcut ilçe başkanı Coşkun Karadağ’ın yanı sıra Sefa Çorbacı, Gökhan Sipahioğlu, Ali Takavüt ve Mehmet Can Karagöz’ün de başkan adayı olabileceği iddia ediliyor.