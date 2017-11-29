"Kılıçdaroğlu itibar cinayeti işlemeye kalktı"

CHP Liderinin iddialarıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan açıklama: Kılıçdaroğlu itibar cinayeti işlemeye kalkıştı.
İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:
Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir. Ses seda yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış millet sevdalısı bir insandır.
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