Kılıçdaroğlu ilk konuşmasını yaptı

KILIÇDAROĞLU şöyle konuştu: Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet, huzur hak istedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Hakkı hukuku ve adaleti istedik. Bütün engelleri hep birlikte açtık. En son İstanbul seçimlerinde açtık.

Gençlik kollarına, kadın kollarına, partiye üye olmaksızın destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 80 milyon tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İYİ Parti başkanına ve milletvekillerine gönülden teşekkür ediyorum.



Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadık. Demokrasi konusunda destan yazdık ve bu yazdığımız destan bütün dünyada yankılanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz.



82 milyon demokrasi sınavını verdi. Birlikte demokrasimizi yükselteceğiz. Ekrem İmamoğlu 'Her şey çok güzel olacak' dedi ve onun beklentileri karşılık buldu. Kazanan Türkiye'dir.



Mansur Başkan Ankara'yı Cumhuriyet'in Ankara'sı yapacaktır. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu da 3 İmparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır.



Her belediye başkanına nasip olmaz. 2 şer ay arayla Belediye Başkanlığı'na seçilmek herkese nasip olmaz. Bundan sonra hiçbirimizin önünde engel yok. Herkesi kucaklayacağız.