Kılıçdaroğlu: Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum

KILIÇDAROĞLU'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

— Sayın Büyükerşen yaptıklarını anlattı. İki isim var Büyükşehir denilnce bunlardan birisi Yılmaz Büyükerşen'dir. 1960'lı yıllardan bu yana Eskişehir'i bilirim. Büyükerşen'in kentin ne olması gerektiğini, sadece Eskişehir'e değil bütün Türkiye anlatması çok önemlidir.

— İkinci isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'dur. Tüm baskılara rağmen yaptığı çalışmalarla örnek oldu.

— Hayatımda bu kadar belaltı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum. İYİ Parti ile işbirliğimiz var. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. Yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde adaylar projelerini anlatır. Siyaset budur. Şimdi iftira üzerinden hareket ediyorlar. Tutmuyor tutmaz da zaten.

— Yapacaklarınızı anlatın yok, 7/24 beni anlatıyor. Bay Kemal diyor. İdam sehpaları kurdular benim için. Dedim benim asılmam ile sorunlar çözülecekse buyurun asın dedim. Şimdi gittiler sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Beka sorunu var diyorlar, ne alakası var. Muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz.