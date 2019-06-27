Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en belirgin ve olumlu özelliklerini "Yoksul mahalllere pozitif ayrımcılık yapması, ama vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmaması, toplumun her kesiminde sıcak ve samimi ilişki kurması" ifadeleriyle tarif eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu Belediye başkanlığı sürecinde de başarılıydı, özellikle Beylikdüzü'ne gittiğimde yaptığı çalışmaları birebir gözlemleme imkanım oldu" ifadelerini kullandı.

"İŞTE ARADIĞIMIZ BELEDİYE BAŞKANI"

İmamoğlu'nu ilçe başkanlığından bu yana takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 23 Haziran İstanbul seçiminden zaferle ayrılan İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini OdaTV'den Makbule Cengiz'e şu sözlerle anlattı;

"İmamoğlu Belediye başkanlığı sürecinde de başarılıydı, özellikle Beylikdüzü'ne gittiğimde yaptığı çalışmaları birebir gözlemleme imkanım oldu. Yoksul mahalllere pozitif ayrımcılık yapması, ama vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmaması, toplumun her kesiminde sıcak ve samimi ilişki kurması... İşte gerçekten de "İstanbul için aradığımız belediye başkanı budur" diye kafamın bir yerinde tuttum ve izlemeye devam ettim.

"BENİ TANIDIKÇA SEVECEKSİNİZ"

Daha sonra gazeteler İstanbul Büyükşehir'le ilgili röportaj istediğinde satır aralarında İmamoğlu'nun ismini de geçirdim. Ve kendisi gerçekten de başarılı bir insandı. Tanınmıyordu, geniş kitleler tarafından bilinirliği yoktu, doğru. Fakat, kendisinin kullandığı şu cümle çok önemliydi. "Beni tanıdıkça seveceksiniz." İmamoğlu gerçekten de konuştukça, çalıştıkça toplum onu tanımaya, tanıdıkça sevmeye başladı.

Ekrem Bey de son derece sakin! Son derece soğukkanlı, bilinçli, kullandığı sözcükleri dikkatle ve özenle kullanan biri. Toplumun her kesimini kucaklayan cümleler kurması yeni bir ufuk açtı İstanbulluların gözünde ve İstanbullular da bunu ödüllendirdiler. İstanbullular; çalışmayı, başarıyı, sevecenliği, kucaklayıcı bir dil kullanmayı ödüllendirdiler. Dolayısıyla bu ödülü vermenin zamanı şimdi. İnşallah önümüzdeki süreçte daha başarılı ve güzel işler yapacaktır Ekrem Bey."