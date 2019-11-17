Kılıçdaroğlu: Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten kolay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasal görevini yaptığı sürece devleti yönetmenin kolay olduğunu dile getirerek,"Emin olun, Allah inandırsın, devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programdaki konuşmasında, devlette herkesin görevinin yasalarla tanımlandığını ve herkesin yasal görevini yaptığı sürece devleti yönetmenin kolay olduğunu dile getirerek, "Emin olun, Allah inandırsın, devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İhsan Kesici, Erdoğan Toprak ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da toplantıda yer aldı.
BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir plaket sundu. Toplantının sonunda Kılıçdaroğlu, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
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