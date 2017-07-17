Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Adalet Yürüyüşü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, 'halkın demokrasi savaşı' olarak tanımlıyoruz. Ama diğer yanda bir de 'Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Biz buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz" dedi.

"TERÖRİST TANIMINI KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" şeklinde cevap verdi.Özgür bir ruhu olduğunu ve bununla baş edemediklerini belirten CHP lideri, "Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir." dedi.